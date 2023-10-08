– Человек, который дал новость с моих слов, не знает, как правильно переводить! Он захотел создать шум вокруг игрока перед важнейшим матчем против "Спартака". Я сказал, что Виллиан очень счастлив в ЦСКА и не думает уходить сейчас. Конечно, если в ЦСКА поступит предложение от другого клуба, и оно удовлетворит их, то Виллиан, может быть, задумается о переходе, – цитирует агента "СЭ".
Ранее Sport24 опубликовал цитату Маркоса Тито, который якобы заявил, что его клиент Виллиан Роша будет рад возможному уходу из "армейского" клуба во время зимнего трансферного окна.
В сентябре 2022 года защитник Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА из португальского "Портимоненсе", заключив контракт сроком на 3 года. В стартовавшем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 13 играх в составе "армейцев", отметившись голевой передачей.
В воскресенье, 8 октября, "Спартак" примет ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в 11-м туре чемпионата России. Центральный матч тура рассудит питерский арбитр Кирилл Левников, который подаст стартовый свисток в 19:00 по мск.
"Спартак" и ЦСКА входят в группу из четырех клубов, которые делят в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги места с пятого по девятое. Помимо "красно-белых" и "армейцев", по 16 очков также набрали екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".
ЦСКА в последнем туре чемпионата страны минимально одолел "Балтику" (1:0), а на неделе упустил победу в основное время над "Факелом" и проиграл воронежцам в серии 11-метровых ударов в Кубке России (1:1, 2:4 по пенальти).
Агент Роши: человек не знает, как правильно переводить! Он захотел создать шум перед важнейшим матчем со "Спартаком"
Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Маркоса Тито, опроверг свои слова по поводу желания своего клиента уйти из "армейского" клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА