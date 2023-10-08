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Агент Роши: человек не знает, как правильно переводить! Он захотел создать шум перед важнейшим матчем со "Спартаком"

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Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Маркоса Тито, опроверг свои слова по поводу желания своего клиента уйти из "армейского" клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
– Человек, который дал новость с моих слов, не знает, как правильно переводить! Он захотел создать шум вокруг игрока перед важнейшим матчем против "Спартака". Я сказал, что Виллиан очень счастлив в ЦСКА и не думает уходить сейчас. Конечно, если в ЦСКА поступит предложение от другого клуба, и оно удовлетворит их, то Виллиан, может быть, задумается о переходе, – цитирует агента "СЭ".

Ранее Sport24 опубликовал цитату Маркоса Тито, который якобы заявил, что его клиент Виллиан Роша будет рад возможному уходу из "армейского" клуба во время зимнего трансферного окна.

В сентябре 2022 года защитник Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА из португальского "Портимоненсе", заключив контракт сроком на 3 года. В стартовавшем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 13 играх в составе "армейцев", отметившись голевой передачей.

В воскресенье, 8 октября, "Спартак" примет ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в 11-м туре чемпионата России. Центральный матч тура рассудит питерский арбитр Кирилл Левников, который подаст стартовый свисток в 19:00 по мск.

"Спартак" и ЦСКА входят в группу из четырех клубов, которые делят в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги места с пятого по девятое. Помимо "красно-белых" и "армейцев", по 16 очков также набрали екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".

ЦСКА в последнем туре чемпионата страны минимально одолел "Балтику" (1:0), а на неделе упустил победу в основное время над "Факелом" и проиграл воронежцам в серии 11-метровых ударов в Кубке России (1:1, 2:4 по пенальти).


Спартак ЦСКА Роша
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