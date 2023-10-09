Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:30
ТорпедоНе начат
Химки
19:00
АланияНе начат

Алдонин — про Абаскаля в матче с ЦСКА: жестикуляция, аплодисменты — чрезмерное позерство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший российский футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о поведении главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в матче с армейцами (2:2).
Фото: IMAGO/MANUEL GEISSER / imago-images.de / Global Look Press
"В глаза бросилась его нервозность, то, как он себя вел по ходу матча, словно это все было показательным выступлением. Жестикуляция, аплодисменты — чрезмерное позерство", — сказал Алдонин.

Бывший футболист сборной России заявил, что не удивится, если по итогам такого матча руководство красно-белых решит прекратить сотрудничество с испанским специалистом, работающим в коллективе с лета 2022 года.

Источник: RT.


Алдонин ЦСКА Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится