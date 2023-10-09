"В глаза бросилась его нервозность, то, как он себя вел по ходу матча, словно это все было показательным выступлением. Жестикуляция, аплодисменты — чрезмерное позерство", — сказал Алдонин.
Бывший футболист сборной России заявил, что не удивится, если по итогам такого матча руководство красно-белых решит прекратить сотрудничество с испанским специалистом, работающим в коллективе с лета 2022 года.
Источник: RT.
Алдонин — про Абаскаля в матче с ЦСКА: жестикуляция, аплодисменты — чрезмерное позерство
Бывший российский футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о поведении главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в матче с армейцами (2:2).
Фото: IMAGO/MANUEL GEISSER / imago-images.de / Global Look Press