"Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. "Спартак" по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее", — сказал Газзаев.
Бывший наставник армейцев считает, что его экс-команде не хватило психологии, чтобы удержать победный счёт в матче с принципиальным соперником. Газзаев считает, что ЦСКА должен был дожимать соперника, а не прижиматься к воротам, в следствии чего и был пропущен второй мяч от спартаковцев.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев: "Спартак" чудом вырвал ничью. ЦСКА играл гораздо лучше
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцы заслуживали победу в матче 11-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС