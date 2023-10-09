Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:30
ТорпедоНе начат
Химки
19:00
АланияНе начат

Федотов: Медина не отпраздновал гол в ворота ЦСКА? Мы были вместе целый сезон

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал тот факт, что полузащитник "Спартака" Хесус Медина не стал праздновать мяч в ворота бывшей команды в матче 11-го тура РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Почему Медина не отпраздновал гол в ворота нашей команды? Мы были вместе целый сезон и многое делали для прогресса футболистов. Нормальное отношение Медины — ответная реакция, на мой взгляд", — сказал Федотов.

Специалист отметил, что парагвайский футболист тепло поприветствовал игроков и тренеров бывшей команды, в составе которой выступал с января 2022 по июль 2023 года. Федотов считает, что у Медины в стане красно-белых стало больше игровой практики.

Источник: Sport24.


Федотов ЦСКА Медина Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится