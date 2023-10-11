Как утверждает источник, 23-летний россиянин отказался рассматривать вариант с переходом в азербайджанский "Нефтчи" в летнее трансферное окно. Клуб из Баку хотел оформить трансфер Классена, который редко попадает в состав "Спартака". Однако сам футболист решительно отверг предложение.
Классен играет в "Спартаке" с января 2022 года. За это время защитник появился на поле в 25 матчах, забил 2 гола. В недавнем дерби против ЦСКА, которое завершилось результативной ничьей (2:2), Классен отметился ассистом.
Источник: Metaratings
Защитник "Спартака" Классен отказался от перехода в "Нефтчи" на правах аренды
Защитник "Спартака" Леон Классен отказался от перехода в азербайджанский "Нефтчи" на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"