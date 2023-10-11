На товарищеский матч между сборными России и Камеруна продано 20 тысяч билетов

В службе коммуникации РФС сообщили о том, что на товарищескую игру между сборными России и Камеруна, которая состоится 12 октября в Москве, продано 20 тысяч билетов.

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Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе " – На данный момент реализовано 20 тысяч билетов, – цитирует ответ службы коммуникации РФС "СЭ" Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе " Динамо ". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении.