– Нужно низко поклониться в пояс Камеруну, что они к нам приедут, потому что выбирать не приходится, соперник серьезный. Очень надеюсь, что мотивация у футболистов будет близка к запредельной. Потому что если в этой ситуации себя не показывать в игре с Камеруном, то нашему футболу грош цена. Надеюсь, что Карпину не придется их всех мотивировать, – цитирует Губерниева Metaratings.
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Губерниев: нужно низко поклониться в пояс Камеруну, что они к нам приедут
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от контрольного матча между сборными России и Камеруна.
Фото: "Матч ТВ"