– Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство – им все нравится. Качество условий нас впечатляет – это мировой уровень организации, – цитирует Джунана Sport24.
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Делегация сборной Камеруна приземлилась накануне вечером в столичном аэропорту. Ее встретили с пирогом и национальными песнями. Сегодня, 11 октября, африканские футболисты проведут предматчевую тренировку на стадионе "ВТБ Арена".
Генсек Федерации футбола Камеруна – об условиях в России: это мировой уровень организации
Генсек Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что члены делегации африканской сборной остались довольны встречей в московском аэропорту после прилета на товарищеский матч против национальной команды России.
Фото: Globall Look Press