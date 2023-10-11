– В этом сезоне мне очень нравятся "Крылья Советов". Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают "Зенит" Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются. Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас, – цитирует Орлова Sport24.
По итогам 11-ти сыгранных туров чемпионата России самарские "Крылья Советов" располагаются на второй строчке в таблице РПЛ. Волжане набрали 21 очко в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и на 6 очков отстают от лидирующего "Краснодара". Команда Игоря Осинькина на 1 очко опережает бессменного чемпиона страны последних 5 лет "Зенит", который идет третьим. 22 октября поволжский клуб в гостях встретится с "сине-бело-голубыми" в рамках 12-го тура РПЛ.
Орлов: Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас. "Крылья" мне напоминают "Зенит" Петржелы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, кого он на данный момент считает лучшим тренером чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"