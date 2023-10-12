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Кузяев: почти все ребята с российским паспортом из "Зенита" достойны вызова в сборную

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Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением по поводу того, что лишь один игрок из стана петербургского "Зенита" получил вызов в национальную команду на октябрьский сбор.
Фото: "Чемпионат"
– Из "Зенита" и в прошлые разы в сборной было не очень-то много футболистов: два-три человека. А в этот раз — вообще один Ванька. На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из "Зенита" достойны вызова, но у кого-то сейчас мало игровой практики, а кто-то травмирован.

Недавно стартовал октябрьский сбор национальной команды России по футболу. В ходе него подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча – против Камеруна (12 числа) и Кении (16 числа). На этот сбор из состава петербургского "Зенита" попал лишь один игрок – нападающий Иван Сергеев.

Напомним, Далер Кузяев в настоящее время выступает за французский "Гавр". С 2017 года до лета текущего года российский полузащитник играл в составе петербургского "Зенита".

Источник: "Чемпионат"


Кузяев Сборная России Зенит Сергеев
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