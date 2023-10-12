- Матч с Камеруном в 1994-м и сейчас - совсем разные вещи. Тяжело сравнивать игру чемпионата мира и товарищескую встречу во времена, когда мы полностью заблокированы. Самое яркое воспоминание из того матча? Пять голов Олега Саленко - тут думать даже нечего! - передает слова Попова Sport24.
На Чемпионате мира-1994 в США сборная России встретилась со сборной Камеруна в третьем туре группового турнира и разгромила ее со счетом 6:1. Этот результат позволял команде Павла Садырина надеяться на выход в плей-офф, однако матчи в остальных группа сложились не в ее пользу. Пять голов в ворота Камеруна забил нападающий Олег Саленко - это единственный пента-трик в истории чемпионатов мира по футболу.
С февраля 2022 года сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от соревнований по политическим причинам со стороны УЕФА и ФИФА. 12 октября в Москве состоится товарищеская игра Россия - Камерун.
Дмитрий Попов: игра с Камеруном на ЧМ-1994 и сейчас - совсем разные вещи. Тяжело сравнивать, когда мы заблокированы
Экс-полузащитник сборной России на ЧМ-1994 Дмитрий Попов высказался по поводу товарищеского матча со сборной Камеруна.
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