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Кузяев - об интриге в РПЛ: еще не было очной игры между "Зенитом" и "Краснодаром". Клубы Москвы достаточно хорошо идут

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Экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"
- В футболе всё что угодно может произойти. С каждым годом всё больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди - целых 19 туров. Еще не было очной встречи между "Зенитом" и "Краснодаром". Не нужно забывать и про московские команды - они достаточно хорошо идут. "Крылья", на удивление, сильно прибавили в этом сезоне. Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдет, - цитирует Кузяева "Чемпионат".

"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итогам 11 стартовых туров - в активе черно-зеленых 27 набранных очков. На 6 очков от них отстают идущие вторыми самарские "Крылья Советов" - 21 очко. Действующий чемпион петербургский "Зенит", неизменно выигравший это звание в последних пяти сезонах, с 20 очками находится на третьем месте. Четвертую строчку занимает московский "Локомотив", на счету которого 19 очков. Столичные "Спартак", ЦСКА и "Динамо" набрали по 17 очков и располагаются на позициях с шестой по восьмую, столько же баллов у являющегося пятым "Пари НН".


Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Спартак ЦСКА Динамо
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