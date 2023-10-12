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Полузащитник ЦСКА Кисляк: мы уважаем Набабкина, поэтому называем его Кириллом Анатольевичем

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18-летний игрок ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своих отношениях с ветеранами армейцев.
Фото: РПЛ
"Вне поля общаюсь со всеми по чуть-чуть. Держим контакт и с Федей Чаловым, и с Ваней Обляковым, и с Кириллом Анатольевичем Набабкиным. Так что всё нормально.

Почему Набабкина все называют Кириллом Анатольевичем? Да просто. Просто так назвал я его сначала официально, по имени и отчеству. Наверное, так уже привыкли называть. Просто подобным образом проявляем уважение", — передают слова Кисляка "Известия".

Кирилл Набабкин в этом сезоне начинает свой 19-й год в РПЛ. Защитник сыграл 296 матчей в чемпионате России. В них игрок забил 4 мяча и отдал 9 результативных паса. Набабкин вместе с ЦСКА стал трехкратным чемпионом РПЛ.

Матвей Кисляк сыграл в этом сезоне 5 матчей во всех турнирах. Полузащитник смог оформить 1 гол. Футболист является воспитанником армейского клуба


ЦСКА Кисляк Набабкин
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