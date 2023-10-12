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Пятницкий: если "Спартак" не уволит Абаскаля до зимы, то они могут забыть о чемпионстве

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Экс-игрок ЦСКА Андрей Пятницкий прокомментировал возможное увольнение действующего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"
"Если Абаскаль останется до зимы, то вряд ли команда сможет рассчитывать на чемпионство. Очки будут теряться", — приводит слова Пятницкого "Чемпионат".

Сейчас "Спартак" идет на шестом месте в РПЛ. Команда Абаскаля набрала 17 очков в 11 турах чемпионата.

Абаскаль тренирует "Спартак" с начала прошлого сезона. Под руководством испанца команда заняла третье место в РПЛ в предыдущем сезоне.

Следующий матч в РПЛ "Спартак" сыграет против "Пари НН" 22 октября.


Абаскаль Спартак Пятницкий
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