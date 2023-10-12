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Личка: после паузы на игры сборных Шунин может вернуться на поле

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Наставник московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, как проходит восстановление голкипера бело-голубых Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
"Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он может сыграть", — передает слова Лички Sport24

Антон Шунин получил травму плеча в игре против "Ахмата". Встреча проходила 1 октября.

Сейчас "Динамо" идет на восьмом месте в РПЛ. Команда Шунина набрала 17 очков в 11 матчах.


Динамо Шунин Личка
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