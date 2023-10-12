"Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он может сыграть", — передает слова Лички Sport24
Антон Шунин получил травму плеча в игре против "Ахмата". Встреча проходила 1 октября.
Сейчас "Динамо" идет на восьмом месте в РПЛ. Команда Шунина набрала 17 очков в 11 матчах.
Личка: после паузы на игры сборных Шунин может вернуться на поле
Наставник московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, как проходит восстановление голкипера бело-голубых Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"