– Очень порадовала наша сборная своей самоотдачей. Качественный футбол. С первых минут соответствовали высокому уровню по скорости движения, по скорости принятия решений, поэтому игра порадовала, — передает слова Дюкова Sport24.
Сегодня в Москве на стадионе "ВТБ Арена" завершилась товарищеская игра, в рамках которой сборная России сыграла против команды Камеруна. Встреча закончилась победой нашей дружины со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Валерия Карпина прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.
Напомним, сборная России в следующем поединке, который состоится 16 октября, в Турции сыграет против команды Кении.
Дюков: очень порадовала наша сборная в матче с Камеруном
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0).
Фото: "Матч ТВ"