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Дюков: очень порадовала наша сборная в матче с Камеруном

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0).
Фото: "Матч ТВ"
– Очень порадовала наша сборная своей самоотдачей. Качественный футбол. С первых минут соответствовали высокому уровню по скорости движения, по скорости принятия решений, поэтому игра порадовала, — передает слова Дюкова Sport24.

Сегодня в Москве на стадионе "ВТБ Арена" завершилась товарищеская игра, в рамках которой сборная России сыграла против команды Камеруна. Встреча закончилась победой нашей дружины со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Валерия Карпина прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

Напомним, сборная России в следующем поединке, который состоится 16 октября, в Турции сыграет против команды Кении.


Дюков РФС Сборная России Сборная Камеруна
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