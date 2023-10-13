"Не говорил бы, что он однозначно первый номер сборной. Конечно, Матвей — очень сильный голкипер, но в некоторых моментах, как мне кажется, он мог играть немного иначе. В любом случае, он сыграл "на ноль", — сказал Малафеев.
Ранее Сафонов признался, что после игры с Камеруном может заявить, что чувствует себя первым номером в сборной России.
44-летний Малафеев играл за сборную России с 2003 по 2012 год. За это время спортсмен провёл за команду 30 матчей, в которых пропустил 25 голов и 15 раз сыграл "на ноль".
Источник: Metaratings.
Малафеев: не сказал бы, что Сафонов — однозначно первый номер сборной России
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев объяснил, почему не считает голкипера команды Матвея Сафонова однозначным первым номером в национальной команде.
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