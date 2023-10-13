"Сафонов хорошо отыграл, "на ноль", это самое важное. Но у него были и ошибки, и хорошие моменты. Некоторые передачи на Глебова в нелепых ситуациях приводили к опасным моментам", — сказал Глушаков.
24-летний Сафонов впервые сыграл за сборную России 1 июня 2021 года. С тех пор вратарь "Краснодара" провёл 11 матчей за национальную команду, из которых шесть вышли "на ноль", а в оставшихся пяти он пропустил восемь мячей.
Сафонов является воспитанником и капитаном краснодарской команды.
Источник: Metaratings.
Глушаков: самое важное, что Сафонов отыграл с Камеруном "на ноль", но у него были ошибки
Полузащитник "Спартака" из Костромы Денис Глушаков оценил выступление вратаря сборной России Матвея Сафонова в игре с Камеруном (1:0).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ