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Глушаков: самое важное, что Сафонов отыграл с Камеруном "на ноль", но у него были ошибки

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Полузащитник "Спартака" из Костромы Денис Глушаков оценил выступление вратаря сборной России Матвея Сафонова в игре с Камеруном (1:0).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Сафонов хорошо отыграл, "на ноль", это самое важное. Но у него были и ошибки, и хорошие моменты. Некоторые передачи на Глебова в нелепых ситуациях приводили к опасным моментам", — сказал Глушаков.

24-летний Сафонов впервые сыграл за сборную России 1 июня 2021 года. С тех пор вратарь "Краснодара" провёл 11 матчей за национальную команду, из которых шесть вышли "на ноль", а в оставшихся пяти он пропустил восемь мячей.

Сафонов является воспитанником и капитаном краснодарской команды.

Источник: Metaratings.


Спартак Кострома Глушаков Сборная России Сафонов Сборная Камеруна
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