"Какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв. Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров", — сказал Божович.
Напомним, "Краснодар", который сейчас занимает первое место в турнирной таблицы чемпионата России, тренирует сербский специалист Владимир Ивич. В "Спартаке", который идёт шестым, работает испанец Гильермо Абаскаль. В "Динамо", занимающее восьмое место, работает чех Марцел Личка. А в "Оренбурге", который идёт 12-й позиции, работает испанский тренер Давид Деограсия.
Источник: Sport24.
Божович — о классе иностранных тренеров в России: могу их назвать только одним русским словом из трех букв
Бывший главный тренер российских команд Миодраг Божович оценил качество иностранных специалистов в России.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС