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Божович — о классе иностранных тренеров в России: могу их назвать только одним русским словом из трех букв

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Бывший главный тренер российских команд Миодраг Божович оценил качество иностранных специалистов в России.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв. Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров", — сказал Божович.

Напомним, "Краснодар", который сейчас занимает первое место в турнирной таблицы чемпионата России, тренирует сербский специалист Владимир Ивич. В "Спартаке", который идёт шестым, работает испанец Гильермо Абаскаль. В "Динамо", занимающее восьмое место, работает чех Марцел Личка. А в "Оренбурге", который идёт 12-й позиции, работает испанский тренер Давид Деограсия.

Источник: Sport24.


Божович Абаскаль Спартак Ивич Краснодар Деограсия Оренбург Личка Динамо
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