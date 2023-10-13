"Я не называл бы этот матч доказательством, что мы готовы, вернувшись, соперничать с лучшими сборными на официальных турнирах, конкурировать с ними.
Видно было, что нашей обороне тяжеловато даются скоростные футболисты Камеруна, особенно это было видно по частым фланговым забегам с обострением в штрафной от соперников", — сказал Малафеев.
Бывший вратарь сборной России назвал положительным моментом тот факт, что национальная команда может проводить матчи с такими командами. Малафеев считает Камерун "достойным соперником" и отметил, что за игрой было интересно смотреть.
Победу сборной России в матче против африканской сборной принёс точный удар нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который он совершил головой на 40-й минуте игры.
Источник: Metaratings.
Малафеев: не назову матч с Камеруном доказательством, что сборная России готова соперничать с лучшими командами
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев не считает победу команды над Камеруном (1:0) доказательством возможности соперничества с лучшими сборными после возвращения.
Фото: "Чемпионат"