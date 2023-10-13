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Харин: рад, что на матч России и Камеруна собралось столько людей

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Футболист грозненского "Ахмата" Евгений Харин рассказал о своих ощущениях после матча России и Камеруна (1:0).
Фото: "Матч ТВ"
"Рад, что собралось столько людей на трибунах в матче с Камеруном. Очень круто играть при 20 тысячах болельщиков, в РПЛ нам этого не хватает. Давно такого не ощущал", — передает слова Харина Metaratings.ru.

Сборная России дома обыграла Камерун со счетом 1:0. Гол забил Федор Чалов из ЦСКА.

В этом сезоне Харин сыграл 11 матчей во всех турнирах. Полузащитник сумел отдать две голевые передачи.

"Ахмат" Харина находится на 11-м месте чемпионате России. Клуб из Грозного набрал 12 очков в 11 матчах. Следующий матч в РПЛ команда сыграет против "Ростова" Валерия Карпина. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало игры назначено на 19:00 по московскому времени.


Сборная России Сборная Камеруна Харин Ахмат
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