"Саня знает сам, что к нему особенные требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов – всего сообщества. Я пытаюсь поберечь его сейчас и дать ему время. В первую очередь он должен дать обратную связь, когда он будет готов на сто процентов", — сказал Шпилевский.
Кокорин провёл в составе кипрского клуба прошлый сезон, выступая на правах аренды из "Фиорентины". Подготовку к нынешнему спортсмен начал в составе итальянского клуба, но затем был отправлен в очередную аренду в "Арис". Её срок истечёт ровно в тот день, когда контракт Кокорина с "Фиорентиной" подойдёт к концу, поэтому россиянин уже попрощался с "фиалками".
Источник: Metaratings.
Шпилевский: в "Арисе" к Кокорину особые требования и спрос
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский подтвердил особые требования к нападающему команды Александру Кокорину.
Фото: ФК "Арис"