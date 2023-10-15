– Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы. Вероятность перехода будет зависеть от "Зенита" и от того, закрепится ли Саша как первый номер.
28-летний Васютин является воспитанником петербургского "Зенита". В 2019 году Александр вернулся в свою родную команду. Действующий трудовой договор голкипера с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне Васютин принял участие в пяти матчах и пропустил семь мячей.
Источник: Sport24
Агент: топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции готовы видеть у себя Васютина
Александр Дубровин, агент вратаря петербургского "Зенита" Александра Васютина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"