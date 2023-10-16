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Игрок "Крыльев Советов" Гарре: хочу в Санкт-Петербург

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Игрок "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре сравнил столицу Аргентины Буэнос-Айрес с Москвой.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В Аргентине я жил в Буэнос-Айресе, там всё примерно так же, как и в Москве: много людей, пробки. Но мне довелось побывать в вашей столице, и могу сказать, что это прекрасный город. Я также очень хочу в Санкт-Петербург, много наслышан о нём", — передает слова Гарре "Российская газета".

В сезоне 2023/2024 Гарре сыграл 12 матчей. Аргентинец забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Всего в России вингер отыграл 30 матчей. В них он оформил 7 голов.

"Крылья Советов" идет на втором месте в РПЛ. Команда Гарре набрала 20 очков в 11 матчах.

В следующем туре чемпионата России "Крыльям Советов" предстоит встретиться с "Зенитом". Встречу примут у себя сине-бело-голубые 22 октября. Начало назначено на 16:30.


Крылья Советов Гарре
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