"Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это.
Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет", — сказал Кержаков.
Напомним, главными "жертвами" нападок Александра Мостового в последние годы становились главные тренеры "Спартака". Особенно, немец Доменико Тедеско и испанец Гильермо Абаскаль, продолжающий работать в команде. Мостовой считает, что обоих тренеров, не имеющих за спиной игровую карьеру, могли бы спокойно заменить российские специалисты.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кержаков — о словах Мостового про тренеров: он их ценит, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл
Главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков высказался об отношении Александра Мостового к иностранным тренерам.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"