Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Финляндия
19:00
КазахстанНе начат
Сан-Марино
21:45
ДанияНе начат
Англия
21:45
ИталияНе начат
Мальта
21:45
УкраинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловенияНе начат
Сербия
21:45
ЧерногорияНе начат
Литва
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
16:00
АрменияНе начат
Франция
22:00
ШотландияНе начат

Кержаков — о словах Мостового про тренеров: он их ценит, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков высказался об отношении Александра Мостового к иностранным тренерам.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это.

Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет", — сказал Кержаков.

Напомним, главными "жертвами" нападок Александра Мостового в последние годы становились главные тренеры "Спартака". Особенно, немец Доменико Тедеско и испанец Гильермо Абаскаль, продолжающий работать в команде. Мостовой считает, что обоих тренеров, не имеющих за спиной игровую карьеру, могли бы спокойно заменить российские специалисты.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Мостовой Кержаков Спартак Суботица
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится