"Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный "Спартак", — сказал Колосков.
31-летний Промес выступает за ЦСКА с 2014 года (с 2018 по 2021 Квинси играл за "Севилью" и "Аякс"). В нынешнем сезоне на счету нидерландского нападающего пять голов и шесть результативных передач в 15 матчах во всех турнирах. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона.
Источник: Sport24.
Колосков: Промес — лучший игрок трети сезона РПЛ. Тащит на себе кризисный "Спартак"
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает нападающего "Спартака" Квинси Промеса лучшим нападающим трети сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"