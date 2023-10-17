"Миранчуки? Да не, это уже прошлый вариант. Какие Миранчуки? Это не пойми что! Не на кого глаз положить, нет хороших футболистов, ни одного. В советское время у нас люди за сборную мира играли! Яшин, Воронин, Численко, Шестернев. Вот какие люди были", — передает слова Пономарева "СДЗД".
16 октября сборная России играла против Кении. Встреча завершилась вничью 2:2. Голы оформили футболист "Спартака" Александр Соболев и хавбек ЦСКА Иван Обляков.
Братья Миранчуки оба вышли в стартовом составе сборной. Полузащитник "Локомотива" Антон провел на поле 67 минут. Игрок итальянской "Аталанты" ушел с поля на 84 минуте. Близнецы не смогли отличиться результативными действиями.
Пономарев: братья Миранчуки — это не пойми что!
Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал братьев Миранчуков за их игру в матчах сборной России.
Фото: "Матч ТВ"