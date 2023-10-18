"Ошибки Баринова в последних матчах сборной бывают у каждого футболиста. Не могу судить, это психологический или игровой спад... Возможно, его последние ошибки связаны и с сорвавшимся переходом в "Бешикташ". Думаю, психологически это надломило Баринова..." — сказал Тихонов.
О возможном переходе российского полузащитника в турецкую команду сообщалось по ходу зимнего трансферного окна сезона-2022/2023. Однако "Бешикташ" предлагал "смехотворные" по меркам "Локомотива" деньги за футболиста железнодорожников, поэтому клубы и не сумели договориться.
27-летний Баринов в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах и забил один гол.
Источник: Sport24.
Первый тренер Баринова: его ошибки могут быть связаны с сорвавшимся переходом в "Бешикташ". Это его надломило
Александр Тихонов, первый тренер полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался об игре футболиста в нынешнем сезоне.
Фото: РФС