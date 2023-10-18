Как утверждает источник, 26-летний форвард начнет тренироваться в общей группе "Спартака" с завтрашнего дня, 19 октября. Таким образом, Соболев будет доступен на ближайший матч "красно-белых" против "Пари Нижний Новгород" в рамках 12-го тура чемпионата России.
Ранее журналист Иван Карпов рассказал о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок с московской командой из-за проблем с дисциплиной. По информации источника, 26-летний барнаулец трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение нападающего было рассчитано до его возвращения из сборной. По информации "Матч ТВ" и Metaratings, между тренером и игроком вспыхнул конфликт.
16 октября Соболев вышел в стартовом составе национальной команды и открыл счет в товарищеском матче с Кенией (2:2). 22 октября "Спартак" возобновит чемпионат России домашней игрой против "Пари НН" в рамках 12-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Соболев вернется к тренировкам в общей группе "Спартака" 19 октября
Нападающий "Спартака" Александр Соболев вернется к тренировкам в общей группе московской команды после отстранения в четверг, 19 октября.
Фото: ФК "Спартак"