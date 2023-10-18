В "Рубине" подтвердили получение иска от экс-главного тренера Уткульбаева

В пресс-службе казанского "Рубина" подтвердили наличие иска от экс-главного тренера команды Юрия Уткульбаева о взыскании задолженности по заработной плате и премиальных за выход клуба в РПЛ.

Фото: ФК "Рубин"





Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС и намерен взыскать с татарстанского клуба задолженность по заработной плате и премиальным свыше 6 млн рублей. Отметим, что под руководством 53-летнего специалиста "Рубин" не проиграл ни одного из 8 проведенных матчей, одержав 4 победы при 4 ничьих. Уткульбаев возглавлял казанскую команду с ноября 2022 года по апрель нынешнего года. В конце сезона его сменил Рашид Рахимов на посту главного тренера команды. – " Рубин " действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу, – цитирует ответ пресс-службы "Рубина" "Спорт-Экспресс" Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС и намерен взыскать с татарстанского клуба задолженность по заработной плате и премиальным свыше 6 млн рублей. Отметим, что под руководством 53-летнего специалиста "Рубин" не проиграл ни одного из 8 проведенных матчей, одержав 4 победы при 4 ничьих. Уткульбаев возглавлял казанскую команду с ноября 2022 года по апрель нынешнего года. В конце сезона его сменил Рашид Рахимов на посту главного тренера команды.