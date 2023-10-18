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Карпин — о Джикии: сейчас не лучший момент в его карьере

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру защитника "Спартака" Георгия Джикии в этом сезоне.
Фото: "Матч ТВ"
"Наверное, не лучший момент в карьере Джикии. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов", — передает слова Карпина "Чемпионат".

В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" в 9 играх во всех турнирах. Защитник не смог отметиться результативными действиями.

"Спартак" Джикии идет на шестом месте в РПЛ. Следующий матч красно-белые сыграют против "Пари НН" 22 октября.


Спартак Сборная России Джикия Карпин
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