"Зенит" планирует приобрести полузащитника "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре в зимнее трансферное окно. По сообщениям источника самарский клуб продаст своего игрока за 5 млн Евро.
В этом сезоне РПЛ Гарре сыграл 8 матчей. В них аргентинец забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. "Крылья Советов" идут на втором месте в чемпионате России. У самарского клуба 21 очко в 11 матчах.
Сейчас "Зенит" находится на третьей строчке в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 20 очков в 11 турах чемпионата.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: Гарре станет главной трансферной целью для "Зенита"
Аргентинский полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре является главной трансферной целью для петербургского "Зенита" в грядущее трансферное окно.
Фото: ФК "Крылья Советов"