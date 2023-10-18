Соболев — хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Не знаю, что происходит в "Спартаке", меня это не интересует. Видимо, Соболев идет по пути Дзюбы — постоянно лезет в скандалы", — передает слова Петржелы "РБ Спорт".
В СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с командой.
В текущем сезоне Соболев отыграл 10 игр. В них форвард забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Всего за "Спартак" Александр сыграл 115 матчей. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.
"Спартак" Соболева идет на шестом месте в таблице РПЛ. Красно-белые смогли набрать 17 очков в 11 турах.
Петржела: Соболев идет по пути Дзюбы — постоянно лезет в скандалы
Экс-тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего "Спартака" и сборной России Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"