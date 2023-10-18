Как сообщает источник, клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к известному российскому специалисту Станиславу Черчесову. Однако тренер не собирается вести переговоры с зарубежными командами. Сейчас он пребывает в России. И велика вероятность, что следующим местом работы Станислава Саламовича станет клуб из РПЛ.
60-летний Черчесов в настоящее время находится без команды. Его последним клубом является венгерский "Ференцварош", стан которого он покинул минувшим летом. В России Станислав Саламович работал "Спартаке", "Динамо", "Амкаре", "Жемчужине" и "Тереке" (ныне "Ахмат").
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": велика вероятность, что Черчесов станет главным тренером российского клуба
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может продолжить карьеру в клубе РПЛ.
Фото: Global Look Press