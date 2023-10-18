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"Матч ТВ": велика вероятность, что Черчесов станет главным тренером российского клуба

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может продолжить карьеру в клубе РПЛ.
Фото: Global Look Press
Как сообщает источник, клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к известному российскому специалисту Станиславу Черчесову. Однако тренер не собирается вести переговоры с зарубежными командами. Сейчас он пребывает в России. И велика вероятность, что следующим местом работы Станислава Саламовича станет клуб из РПЛ.

60-летний Черчесов в настоящее время находится без команды. Его последним клубом является венгерский "Ференцварош", стан которого он покинул минувшим летом. В России Станислав Саламович работал "Спартаке", "Динамо", "Амкаре", "Жемчужине" и "Тереке" (ныне "Ахмат").

Источник: "Матч ТВ"


Черчесов
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