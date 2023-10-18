– В Кубке России на первом месте стоит результат. Качество игры не самое лучшее, но самое главное, что прошли дальше. Цель в Кубке России? Победа в турнире. Зачем иначе выступать здесь, — цитирует Терехова "СЭ".
Напомним, сегодня, 18 октября 2023 года, подмосковные "Химки" на своем поле сыграли против "Уфы" из Башкортостана. Данная встреча была проведена в рамках пятого раунда пути регионов Кубка России. Черно-красные одержали победу со счетом 1:0. Они пробились в следующую стадию турнира.
Терехов: цель "Химок" – победа в Кубке России
Защитник подмосковных "Химок" Сергей Терехов прокомментировал победу своей команды над "Уфой" из Башкортостана в рамках Кубка России.
Фото: РФС