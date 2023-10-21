Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
СочиНе начат
Спартак
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
10:00
СоколНе начат
Волгарь
16:00
АланияНе начат
КАМАЗ
16:00
ХимкиНе начат
Черноморец
17:00
ТюменьНе начат
Ленинградец
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
18:00
КубаньНе начат
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:30
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
Райо ВальеканоНе начат
Жирона
17:15
АльмерияНе начат
Вильярреал
19:30
АлавесНе начат
Барселона
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
13:30
МонцаНе начат
Салернитана
16:00
КальяриНе начат
Болонья
16:00
ФрозинонеНе начат
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
16:30
Боруссия МНе начат
Хайденхайм
18:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
14:00
РеннНе начат
Тулуза
16:00
РеймсНе начат
Лилль
16:00
БрестНе начат
Нант
16:00
МонпельеНе начат
Монако
18:05
МецНе начат
Лион
21:45
КлермонНе начат

Радимов: на длинной дистанции "Крылья" не справятся с борьбой за чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча команд.
Фото: ФК "Зенит"
"На длинной дистанции "Крылья" не справятся с борьбой за чемпионство. Многие им предрекали вылет", — сказал Радимов.

Радимов отметил, что победа самарской команды над "Зенитом" в сегодняшнем матче станет серьёзным подспорьем для самарской команды.

Матч между "Зенитом" и "Крыльями Советов" начнётся в 16:30 мск.

Источник: Metaratings.


Радимов Зенит Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится