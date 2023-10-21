"На длинной дистанции "Крылья" не справятся с борьбой за чемпионство. Многие им предрекали вылет", — сказал Радимов.
Радимов отметил, что победа самарской команды над "Зенитом" в сегодняшнем матче станет серьёзным подспорьем для самарской команды.
Матч между "Зенитом" и "Крыльями Советов" начнётся в 16:30 мск.
Источник: Metaratings.
Радимов: на длинной дистанции "Крылья" не справятся с борьбой за чемпионство
Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча команд.
Фото: ФК "Зенит"