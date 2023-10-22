"Ростову" уже пора вылазить из ямы, в которую он забрался. Плюс у "Ахмата" сейчас небольшой спад, хотя, когда Ромащенко пришел в команду, они хорошо начинали. Думаю, что ростовчане победят у себя дома. Их просто ситуация заставляет", — сказал Дьяков.
Напомним, матч между "Ростовом" и "Ахматом" пройдёт сегодня, 22 октября. Встреча начнётся в 19:00 мск. "Ростов" после 11 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице 15-е место, набрав 10 очков. "Ахмат" с 12-ю очками идёт на 11-й позиции.
Источник: Metaratings.
Дьяков: думаю, "Ростов" победит "Ахмат". Их просто ситуация заставляет
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча команды с "Ахматом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"