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Дьяков: думаю, "Ростов" победит "Ахмат". Их просто ситуация заставляет

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Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча команды с "Ахматом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Ростову" уже пора вылазить из ямы, в которую он забрался. Плюс у "Ахмата" сейчас небольшой спад, хотя, когда Ромащенко пришел в команду, они хорошо начинали. Думаю, что ростовчане победят у себя дома. Их просто ситуация заставляет", — сказал Дьяков.

Напомним, матч между "Ростовом" и "Ахматом" пройдёт сегодня, 22 октября. Встреча начнётся в 19:00 мск. "Ростов" после 11 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице 15-е место, набрав 10 очков. "Ахмат" с 12-ю очками идёт на 11-й позиции.

Источник: Metaratings.


Дьяков Ростов Ахмат
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