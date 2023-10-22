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Маричаль: товарищеский матч между Россией и Уругваем — хорошая идея

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Уругвайский защитник "Динамо" Николас Маричаль назвал хорошей идеей проведения товарищеского матча между его национальной сборной и Россией.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, товарищеский матч между Россией и Уругваем — хорошая идея. Но сейчас сборная Уругвая играет в отборочном турнире чемпионата мира, поэтому в ноябре, к сожалению, сыграть не получится", — сказал Маричаль.

22-летний Маричаль выступает за "Динамо" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне уругвайский защитник принял участие в 13 матчах, в которых провёл на поле 966 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Источник: "РБ Спорт".


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