– Случилась историческая победа московского "Спартака". Соболев в запасе относительно решения Абаскаля – это глупость или такой прицел. В нападении-то играть вообще некому, они в аренду людей отдали, Мелешина опасно выпускать. И вот против "Пари НН" сыграло, когда Соболев остался в запасе. Будет ли схема действовать? Это другой вопрос.
Хорошей проверкой для "Спартака" станет игра с "Локомотивом". Абаскаль в качестве тренера как пациент – скорее мертв, чем жив. Но пока еще сердечко стучит. А насколько рыжая голова будет в состоянии думать, это уже мы посмотрим, – цитирует Губерниева "Совспорт".
Напомним, на прошлой неделе журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Абаскаль отстранял Соболева от основы из-за трехкратного пропуска командного завтрака. В пресс-службе "красно-белых" опровергли слухи о конфликте между тренером и игроком, а также не стали комментировать внутренние меры дисциплинарного характера.
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав. 26-летний форвард вышел на замену в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Губерниев: Абаскаль как тренер скорее мертв, чем жив. Посмотрим, насколько рыжая голова будет в состоянии думать
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев назвал глупостью решение главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля не поставить в стартовый состав команды нападающего Александра Соболева на матч с "Пари НН" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"