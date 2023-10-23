– УЕФА – дядьки умные, они взяли и оставили белорусов, которые играют на международной арене: и клубы, и сборная. Мы можем приглашать сколько угодно. Может быть, к нам даже кто-то поедет. Но белорусы подумают несколько раз, нужно ли к нам присоединяться в такой ситуации. Если бы они были отстранены – это одна история.
Мы пытаемся показать свою открытость и как-то развиваться. Нас выгнали отовсюду, и процесс неостановим. Вспомним решение УЕФА, который продавил решение недружественных стран. Мы пытаемся, здесь лучше что-то делать, чем плыть по течению. Но момент неоднозначный, – цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Ранее министр спорта России Олег Матыцин в рамках своего выступления в Перми на форуме "Россия – спортивная держава" в Перми заявил о том, что прорабатывается вопрос возможного включения белорусских клубов в число участников чемпионата России по футболу. Прежде чем перейти к детальному обсуждению ситуации с РФС, российская сторона ожидает от Белоруссии четких предложений по клубам-участникам.
Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и команды отстранены от выступления в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за событий на Украине. В то же время представители футбола Белоруссии продолжают участвовать в международных соревнованиях на уровне национальных сборных и клубов. Сборная этой страны занимает 5-е место в отборочной группе I чемпионата Европы, набрав 6 очков. В последнем матче Белоруссия в гостях упустила победу над Швейцарией, ведя с преимуществом в 2 гола к 89-й минуте и завершив встречу вничью - 3:3.
Губерниев: УЕФА – дядьки умные, они взяли и оставили белорусов на международной арене
Известный ведущий и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу возможного включения белорусских клубов в число участников чемпионата России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"