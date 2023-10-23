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Бабич: верю в то, что "Спартак" будет бороться за первое место в РПЛ

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Сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич высказался о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"
– Надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с "Пари НН". Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что "Спартак" будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого, — передает слова Бабича ТАСС.

22 октября 2023 года московский "Спартак" на своем поле сыграл против нижегородского "Пари НН". Данная встреча была проведена в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

После 12-ти туров Российской Премьер-Лиги столичный "Спартак" имеет на своем счету 20 набранных баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.


Бабич Спартак
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