В следующем году сборная России может сыграть против 5 национальных команд.
По информации источника, в списке возможных соперников – сборные Судана, Сенегала, Танзании, Занзибара и Сейшельских островов.
Сборная России находится в изоляции с февраля 2022 года. Последний официальный матч национальная команда сыграла в 2021 году с Хорватией.
Последние сборы национальной команды России прошли в октябре. Сборная сыграла 2 матча против африканских стран.
Первая игра прошла против Камеруна. Подопечные Карпина смогли переиграть коллег из Африки. Во второй раз сборной России повезло чуть меньше. Матч с Кенией закончился вничью 2:2.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": в 2024 году сборная России может сыграть матчи с 5 странами
В 2024 году сборная России может провести игры с 5 национальными командами.
Фото: РФС