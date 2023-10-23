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"Матч ТВ": в 2024 году сборная России может сыграть матчи с 5 странами

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В 2024 году сборная России может провести игры с 5 национальными командами.
Фото: РФС
В следующем году сборная России может сыграть против 5 национальных команд.
По информации источника, в списке возможных соперников – сборные Судана, Сенегала, Танзании, Занзибара и Сейшельских островов.

Сборная России находится в изоляции с февраля 2022 года. Последний официальный матч национальная команда сыграла в 2021 году с Хорватией.

Последние сборы национальной команды России прошли в октябре. Сборная сыграла 2 матча против африканских стран.

Первая игра прошла против Камеруна. Подопечные Карпина смогли переиграть коллег из Африки. Во второй раз сборной России повезло чуть меньше. Матч с Кенией закончился вничью 2:2.

Источник: "Матч ТВ".


Сборная России
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