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Гаджиев: "Зенит" даже без Малкома остается самой сильной командой в РПЛ

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Экс-наставник "Анжи" Гаджи Гаджиев прокомментировал победу "Зенита" в игре против "Крыльев Советов" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Разве может быть удивительной победа "Зенита" над любым соперником по чемпионату у себя дома? Даже потеряв с уходом Малкома, "Зенит" остаётся самой сильной командой РПЛ", — передает слова Гаджиева "Чемпионат".

22 октября "Зенит" обыграл на своем поле "Крылья Советов" со счетом 3:1. Дубль в ворота самарцев оформил бразилец Маркус Вендел. Третий мяч в сине-бело-голубых забил Андрей Мостовой.

"Зенит" располагается на втором месте в РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга сумел набрать 23 очка в 12 турах чемпионата России. Следующий матч сине-бело-голубые сыграют против "Ахмата". Встреча пройдет 29 октября в 19:00 на "Газпром Арене".


Зенит Гаджиев
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