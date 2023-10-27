"Соцсети дляменя это место, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 — о том, что ты лоханулся и пропустил. Таков мой футбольный опыт. Но мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки? У каждого спортсмена есть возможность не жить в соцсетях", — передает слова Акинфеева Sports.ru.
В сезоне 2023/2024 Акинфеев сыграл 11 матчей. В них российский вратарь пропустил 13 мячей. В 4 играх голкипер оставил ворота "сухими".
Сейчас ЦСКА находится на седьмом месте в РПЛ. У команды Акинфеева 18 набранных очков за 12 туров чемпионата России.
Следующим соперником для ЦСКА станет "Краснодар". Встреча пройдет 29 октября в 19:30. Игру примет "ВЭБ Арена" в Москве.
Акинфеев: социальные сети — это место, где против тебя одного 348 мнений
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал социальные сети.
Фото: ЦСКА