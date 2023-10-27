- Я все-таки думаю, что "Зенит" будет по-прежнему основным претендентом на чемпионство. Но это не потому, что у них есть большой ресурс, сильные легионеры и так далее, а потому, что есть Сергей Семак. Он каждый год проходит через какую-то критику и превращается, на мой взгляд, в выдающегося русского тренера. Он ото всех других тренеров сильно отличается человеческими качествами. Мне кажется, что многие недооценивают его тренерский уровень, - цитирует Григоряна Metaratings.ru.
47-летний главный тренер Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Во всех пяти полных сезонах под руководством Семака сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами Российской премьер-лиги. До его прихода петербуржцы не могли выиграть национальный чемпионат в течение трех предыдущих розыгрышей.
В текущем сезоне "Зенит" идет в чемпионате вторым, набрав в 12 сыгранных турах 23 очка. Отставание сине-бело-голубых от единолично лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков. В 15 туре РПЛ петербуржцы сыграют с "быками" на своем поле.
Григорян: уровень Семака многие недооценивают, но он превращается в "Зените" в выдающегося русского тренера
Экс-главный тренер "Анжи" Александр Григорян высказался об уровне наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"