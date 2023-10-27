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Аршавин: послематчевое интервью Игнашевича? Сергей исправится и больше не будет так себя вести

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил флеш-интервью главного тренера калининградской "Балтики" Сергея Игнашевича после матча 13-го тура чемпионата России с казанским "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"
– Послематчевое интервью Игнашевича? Сергей исправится и больше не будет так себя вести. Но и его поймите. Он проиграл там, где рассчитывал набрать очки. Все лимиты по таким интервью Игнашевич перебрал. И будет отвечать нормально.

Напомним, сегодня, 27 октября, "Балтика" на выезде сыграла против "Рубина". Данная встреча вошла в программу 13-го тура чемпионата России по футболу. Калининградцы потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив решающий мяч на 88 минуте (его автором стал полузащитник казанцев Валентин Вада). После игры главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич достаточно коротко и резко отвечал журналисту во время флеш-интервью.

Источник: "Матч ТВ"


Аршавин Балтика Рубин Игнашевич
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