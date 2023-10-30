— Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье все в порядке. Это рабочий момент. Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по-товарищески, – приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу с июля 2021 года. Его действующее соглашение с РФС рассчитано до лета 2024 года. Отметим, что на посту рулевого национальной команды Валерий Георгиевич сменил Станислава Черчесова.
Напомним, сборная России по футболу с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.
Черчесов: зачем мне сочувствовать Карпину, он здоров, в семье все в порядке
Экс-наставник венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, сочувствует ли он главному тренеру сборной России Валерию Карпин из-за отстранения команды от международных соревнований.
Фото: РФС