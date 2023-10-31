– Юран в топ-клубе? Почему бы и нет. Весь вопрос в том, может ли его представить во главе большой команды руководство. Все?таки у него очень непростой характер. Юран всегда в шорт-листе, у него хорошие связи, его рекомендуют, но пока не срасталось. Мне нравится в Юране, что он берется за любую работу. Он отлично использует потенциал футболистов, выжимает максимум, – цитирует Генича "Матч ТВ".
Сергей Юран принял "Пари Нижний Новгород" в апреле нынешнего года. 54-летний специалист помог поволжскому клубу сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге, по сумме двух матчей одолев московскую "Родину" (3:0, 0:2). Благодаря решению задачи остаться в РПЛ волжане продлили контракт с Юраном до конца сезона-2024/25.
По итогам 13-ти туров чемпионата России "Пари НН" расположился на 6-й строчке в таблице, набрав 20 очков. Команда Сергея Юрана располагается выше "Спартака" и "Локомотива". 5 ноября нижегородцы в гостях сыграют с московским ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ. Ранее Юран неоднократно признавался, что мечтает однажды возглавить "Спартак".
Генич: Юран в топ-клубе? Почему бы и нет, но у него очень непростой характер
Футбольный комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич оценил перспективы главного тренера "Пари Нижний Новгород" Сергея Юрана возглавить топ-команду.
Фото: ФК "Пари НН"