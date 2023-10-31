– Мне кажется, трансферы у "Зенита" в этом сезоне будут, больше двух или трех. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в "Зенит". Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все.
18-летний Сергей Пиняев является игроком московского "Локомотива" с января текущего года. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в 18 матчах красно-зеленых. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.
Источник: "РИА Новости"
Аршавин: я бы хотел, чтобы Пиняев перешел в "Зенит"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, что он хочет увидеть полузащитника московского "Локомотива" Сергея Пиняева в петербургском клубе.
Фото: "Матч ТВ"