— Не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с "Факелом". Где-то даже волнительно было. Можешь сказать, что мечта сбылась? Нет, такой мечты не было, – приводит слова Максименко Sport24.
28 октября 2023 года московский "Спартак" в гостях сыграл с воронежским "Факелом". Данная встреча вошла в программу 13-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2.
25-летний Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". Действующий контракт вратаря с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.
Вратарь "Спартака" Максименко: не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с "Факелом"
Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями от получения капитанской повязки в матче 13-го тура РПЛ с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Спартак"