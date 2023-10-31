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Вратарь "Спартака" Максименко: не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с "Факелом"

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Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями от получения капитанской повязки в матче 13-го тура РПЛ с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Спартак"
— Не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с "Факелом". Где-то даже волнительно было. Можешь сказать, что мечта сбылась? Нет, такой мечты не было, – приводит слова Максименко Sport24.

28 октября 2023 года московский "Спартак" в гостях сыграл с воронежским "Факелом". Данная встреча вошла в программу 13-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2.

25-летний Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". Действующий контракт вратаря с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.


Максименко Спартак Факел
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